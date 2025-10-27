Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 10:30

Приготовьте картофельный пирог за 40 минут: проверенный семейный рецепт

Приготовьте картофельный пирог за 40 минут: проверенный семейный рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Аромат свежей выпечки способен создать атмосферу тепла в любом доме. Румяные пироги с картофелем всегда ассоциируются с заботой и семейными традициями.

Разведите дрожжи (7 г) в едва теплом молочке (250 мл) с сахарком (1 ст. л.), оставьте на 10–15 минут. Добавьте куриное яйцо (1 шт.), растопленное маслице (80 г), соль (0,5 ч. л.) и муку (500 г). Замесите мягонькое тесто, накройте его полотенцем и забудьте про него на час — пусть доходит. Отварите картофель (600 г) до готовности, разомните вилкой. Обжарьте мелко нарезанный лук-репку (2 шт.) до красивого румянца. Смешайте картошку с луком и зеленью (укроп — небольшой пучок), посолите, поперчите и добавьте свои любимые специи.

Раскатайте на ровной поверхности массу в пласт, чтобы его толщина не превышала 5-6 мм, вырежьте круглые заготовки. На каждую положите начинку, защипните пальцами края. Положите изделия на противень, смажьте сверху взбитым желтком. Выпекайте при 180 градусах 25–30 минут до румяной корочки.

Пироги с картофелем получаются невероятно вкусными и сытными. Подавайте их теплыми со сметаной или любимым соусом, наслаждаясь семейным ужином за одним столом.

Ранее мы делились с вами рецептом необычного салата из свеклы: так вы этот овощ еще не готовили!

