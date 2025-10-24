Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 08:30

Классика в новой тональности: баклажаны на «подпевке» у запеченной картошки

Классика в новой тональности: баклажаны на «подпевке» у запеченной картошки Классика в новой тональности: баклажаны на «подпевке» у запеченной картошки Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картошка по-деревенски в духовке — это вкусно, просто и сытно. Добавьте баклажаны, и классическое блюдо заиграет по-новому.

Для приготовления вам понадобится: 4 картофелины, 1 баклажанчик, 1 луковка, 4 ст. л. пшеничной муки, 5 ст. л. растительного маслица, 1 ч. л. сушеного чесночка и ваши любимые ароматные специи. Картофель и баклажан нарежьте солидными брусками или кубиками, а лук-репку — мелкими дольками. Сначала обжарьте картофель до красивой румяной корочки, затем «синенькие», заранее обваляв их в муке. Лучок подрумяньте до хруста. Соедините все ингредиенты, добавьте к ним специи и отправьте на 20–25 минут в духовку при 200 °C.

Картошка по-деревенски в духовке получается яркой, с аппетитным похрустыванием. А баклажаны придают блюду сочность и насыщенный вкус.

Ранее мы делились рецептом осеннего быстрого ужина.

