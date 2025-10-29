Вкусный рулет из лаваша с тягучей сырной начинкой и ароматной зеленью

Для начинки возьмите 150 г тертого сыра (сорт выбирайте на свой вкус) и перемешайте с 30 г мелко нашинкованной зелени. Введите 20 г мягкого сливочного масла для нежности и чуточку измельченного чеснока для пикантности. Равномерно выложите полученную сырно-зеленую смесь на лист лаваша размером около 30 на 40 см. Сверните заготовку в рулет или сложите конвертиком (так начинка не вытечет при жарке). Обжаривайте рулет на хорошенько разогретой сковородке без масла и воды по 3–4 минуты с каждой стороны до красивой румяной корочки.

