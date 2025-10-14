Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 09:30

Ностальгический советский пирог с фаршем и сыром — попробуйте сейчас

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Для создания картофельного пирога в стиле советской кухни возьмите: картофель — 900 г, сливочное масло — 100 г, молоко — 150 мл, мясной фарш по вкусу — 700 г, 2 репчатых луковицы, сыр — 200 г, 1 зубчик чеснока, растительное масло, 3 ст. л. томатной пасты, соль, перец и пучок свежей зелени на свой вкус.

Первым делом отварите картофель до мягкости и измельчите его в пюре, добавив сливочное масло и молоко для нежной текстуры. На сковороде на растительном масле поджарьте фарш с луком, после чего вмешайте измельченный чеснок и томатную пасту, тушите смесь около 7 минут на среднем огне.

В форму для запекания выкладывайте слоями пюре и фарш, а сверху посыпьте тертым сыром и мелко нарезанной зеленью. Отправьте пирог в духовку, предварительно разогретую до 170 градусов, и запекайте в течение получаса до образования золотистого сыра.

Этот рецепт — простой и сытный вариант классического блюда, которое станет отличным решением для домашнего обеда или ужина с ароматом советских времен.

Ранее мы рассказали, как приготовить картофельные зразы с грибами.

СССР
рецепты
простые рецепты
национальная кухня
пироги
картофель
мясо
фарш
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
