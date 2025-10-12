Запеченный батат в духовке: идеальный гарнир за 30 минут

Запеченный батат — это не только вкусное, но и очень полезное блюдо, которое легко приготовить дома. Оно подходит как для основного приема пищи, так и для гарнира.

Чтобы приготовить запеченный батат в духовке, вам понадобится лишь несколько ингредиентов: батат, немного оливкового масла, соль и приправы по вкусу. Нарежьте батат дольками или кубиками, сбрызните маслом и добавьте любимые специи. Запекайте при 200 градусах примерно 25–30 минут до мягкости и золотистой корочки.

Такой способ готовки сохраняет максимум витаминов и питательных веществ, а ароматный запеченный батат идеально дополнит любой рацион, радуя вас и ваших близких. Попробуйте этот простой рецепт и убедитесь сами, как вкусно и легко можно разнообразить свое меню!

