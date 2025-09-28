Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 11:56

Полюбили батат раз и навсегда — все благодаря этому рецепту боула: вкусный обед без хлопот

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Батат-боул представляет собой сбалансированное и питательное блюдо, которое сочетает сладость батата и свежесть овощей. Этот обеденный вариант отличается простотой приготовления и насыщенным вкусом, что делает его идеальным выбором для здорового питания. Сочетание запеченного батата, авокадо и креветок создает гармоничный вкусовой ансамбль.

Для приготовления потребуется: 400 г батата, 2 болгарских перца, 1 авокадо, 200 г варено-мороженых креветок, 2 столовые ложки зерненого творога, 3 столовые ложки тахини, 1 столовая ложка соевого соуса, 1 столовая ложка кунжута, 2 столовые ложки воды. Батат очищают и нарезают кубиками, запекают при 200 градусах 20-25 минут до мягкости. Перец нарезают соломкой, авокадо кубиками. Креветки размораживают и обжаривают на сухой сковороде 2-3 минуты. Для соуса смешивают тахини, соевый соус и воду до однородной консистенции. Сборку начинают с батата, затем выкладывают перец, авокадо, креветки и творог. Поливают соусом и посыпают кунжутом.

Важно использовать спелый авокадо для нежной текстуры. Подают сразу после приготовления для сохранения свежести ингредиентов.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

