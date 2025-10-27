Один секрет — и хрен стоит без холодильника: лучшая заготовка

Настоящий хрен домашний на зиму — это пикантная приправа, без которой не обходится ни одно застолье. Он добавляет яркость мясным блюдам, подчеркивает вкус холодца и делает даже обычный бутерброд особенным. Для приготовления понадобится 300 граммов корня хрена, 2 средних свеклы (для цвета и мягкости вкуса), 1 столовая ложка соли, 1 чайная ложка сахара, 100 миллилитров уксуса 9% и 150 миллилитров холодной кипяченой воды.

Свежий хрен очищают, нарезают кусочками и измельчают в мясорубке или блендере вместе с очищенной свеклой. Во время измельчения лучше накрыть емкость пакетом — пары хрена довольно жгучие. В полученную массу добавляют соль, сахар, воду и уксус, тщательно перемешивают и оставляют на 15 минут для раскрытия вкуса. После этого хрен раскладывают по стерилизованным баночкам и плотно закрывают крышками.

Такой домашний хрен со свеклой хранится до полугода, не теряя насыщенности. Он остается острым, но с приятной сладостью от свеклы, а уксус сохраняет свежесть и характерный аромат.

Хрен можно подавать к заливному, колбасам, запеченному мясу или использовать как основу для соусов. В каждой ложке — чистая сила, аромат и вкус домашней кухни.

