Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 10:00

Один секрет — и хрен стоит без холодильника: лучшая заготовка

Один секрет — и хрен стоит без холодильника: лучшая заготовка Один секрет — и хрен стоит без холодильника: лучшая заготовка Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Настоящий хрен домашний на зиму — это пикантная приправа, без которой не обходится ни одно застолье. Он добавляет яркость мясным блюдам, подчеркивает вкус холодца и делает даже обычный бутерброд особенным. Для приготовления понадобится 300 граммов корня хрена, 2 средних свеклы (для цвета и мягкости вкуса), 1 столовая ложка соли, 1 чайная ложка сахара, 100 миллилитров уксуса 9% и 150 миллилитров холодной кипяченой воды.

Свежий хрен очищают, нарезают кусочками и измельчают в мясорубке или блендере вместе с очищенной свеклой. Во время измельчения лучше накрыть емкость пакетом — пары хрена довольно жгучие. В полученную массу добавляют соль, сахар, воду и уксус, тщательно перемешивают и оставляют на 15 минут для раскрытия вкуса. После этого хрен раскладывают по стерилизованным баночкам и плотно закрывают крышками.

Такой домашний хрен со свеклой хранится до полугода, не теряя насыщенности. Он остается острым, но с приятной сладостью от свеклы, а уксус сохраняет свежесть и характерный аромат.

Хрен можно подавать к заливному, колбасам, запеченному мясу или использовать как основу для соусов. В каждой ложке — чистая сила, аромат и вкус домашней кухни.

Ранее мы рассказали, как приготовить начинку для пирожков с капустой.

домашние заготовки
хрен
приправы
соусы
Елизавета Семерина
Е. Семерина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Митрошина требует с бывших юристов десятки миллионов рублей
В России придумали дистанционный сжигатель техники с секретными материалами
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 27 октября: где сбои в РФ
Офтальмолог раскрыл, как холестерин влияет на здоровье глаз
Мосбиржа просела на утренних торгах
Стало известно, как российский бизнес адаптируется под налоговую реформу
Силовики нагрянули с обысками к «Махонинским»
Врач рассказала, что поможет снять воспаление при простуде
Социальную норму потребления электроэнергии могут снизить
Канадского профессора допрашивали и травили после вопроса Путину
«Не боится ничего»: рыжий кот стал талисманом российских бойцов в зоне СВО
Дачники нашли сосуд с плавающим в формалине младенцем
В ГД высказались против продажи попкорна в кинотеатрах
Популярный американский рэпер выступит на концертах в Москве и Петербурге
Полицейские раскрыли способ защиты от мошенников при онлайн-платежах
Магнитные бури сегодня, 27 октября: что завтра, раздражительность, апатия
Полиция задержала майнеров, укравших электричества на миллиард рублей
Удары по Украине сегодня, 27 октября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Сын Ширвиндта поздравил маму с 90-летием и показал фото из семейного архива
«Что-то шипят, воняют»: Певцов о Хаматовой и других уехавших из России
Дальше
Самое популярное
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Минтай как шедевр: нужны самые простые продукты — бюджетный и очень удачный рецепт
Общество

Минтай как шедевр: нужны самые простые продукты — бюджетный и очень удачный рецепт

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато
Общество

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.