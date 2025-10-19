Острейшая закуска своими руками! Домашний хрен на зиму

Этот жгучий соус — неотъемлемая часть русской кухни. Его подают к холодцу, мясу и рыбе, добавляют в заправки и даже маринады. Приготовить хрен дома легко, главное — соблюдать пропорции и не забыть защитить глаза и нос во время натирания.

Для заготовки понадобится 300 г корня хрена, 2 средние свеклы (по желанию), 100 мл кипяченой воды, 2 ст. л. 9%-го уксуса, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. сахара. Эти ингредиенты дают около двух небольших баночек готового хрена.

Корни хрена очистить, нарезать небольшими кусками и замочить в холодной воде на 2–3 часа — так их будет легче измельчить. Потом отправить в мясорубку или измельчить в блендере. Если добавляете свеклу, натрите ее отдельно и перемешайте с хреном — получится красивый розовый оттенок и немного мягче вкус.

Теперь нужно влить в смесь горячую воду, быстренько перемешать и посолить, добавить сахар и уксус. Перемешать еще раз, дать постоять 10 минут и разложить по чистым банкам. Плотно закрыть крышками. Хранить советуем в холодильнике или погребе.

Совет: чтобы смягчить вкус, можно добавить пару ложек тертого яблока — оно придаст легкую сладость и интересный аромат.

Вот любопытная информация о пищевой ценности: калорийность — около 60 ккал на 100 г; время приготовления — 40 минут.

