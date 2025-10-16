Хреновина из спелых томатов: натуральный рецепт без консервантов

Хреновина из спелых помидоров — это душистый соус с остринкой, который уже стал классикой в мире домашних заготовок. Его ценят за пряные вкусовые оттенки, а также за простоту приготовления. Такая закуска прекрасно дополняет мясные блюда, птицу и гарниры, а в холода дарит тепло и уют.

Для правильного приготовления хреновины понадобится 2 кг созревших помидоров, 250 г свежего корня хрена, 200 г чеснока, 1,5 ст. л. соли и 100 г сахара. Томаты хорошенько промывают, после чего измельчают в блендере или мясорубке до консистенции густого пюре.

Свежий хрен очищают и натирают на мелкой терке или перемалывают вместе с чесноком, используя мясорубку. Полученную острую смесь добавляют к томатной массе, затем вводят соль и сахар для баланса вкуса. Все тщательно перемешивают до однородности.

Готовую хреновину надо распределить по стерилизованным банкам и поставить в холодильник. Этот рецепт сохраняет естественный вкус овощей без использования уксуса и дополнительных консервантов, позволяя наслаждаться домашним соусом круглый год.

