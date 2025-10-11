Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 10:10

Лучший способ приготовить ароматное клюквенное повидло дома

Заготовка из клюквы на зиму Заготовка из клюквы на зиму Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для начала переберите клюкву, выбросив веточки. Хорошенько промойте ягоды под прохладной проточной водой пару раз, затем переложите их в дуршлаг и оставьте подсыхать.

Далее вскипятите питьевую воду в кастрюле и опустите туда подготовленные ягоды. Бланшируйте клюкву 4-5 минут до мягкости.

После этого слейте воду, верните клюкву в дуршлаг и дайте жидкости полностью стечь. Пропустите подсохшие ягоды через мясорубку или измельчите другим удобным способом до однородности.

Получившееся пюре соедините с сахаром-песком в равных пропорциях: 1 кг клюквы и 1 кг сахара. Хорошо перемешайте, чтобы сахар полностью растворился.

Распределите повидло по стерилизованным банкам, прикройте крышками, но не закатывайте. Стерилизуйте банки еще 10–20 минут в зависимости от размера банок. После обработки герметично закатайте, переверните повидло дном вверх и укутайте одеялом или полотенцем, оставьте остывать.

Теперь ваше домашнее клюквенное повидло готово к употреблению. Наслаждайтесь его натуральным вкусом и приятной кислинкой, а также берегите здоровье вместе с этим полезным лакомством!

