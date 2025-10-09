Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 14:39

Витаминная бомба: клюква в медовом сиропе

Этот способ заготовки требует минимум усилий. Ягоды перебираем и промываем. На килограмм клюквы берем пол-литра воды и 400 граммов натурального меда. Воду доводим до кипения, растворяем в ней мед и получаем душистый сироп. Заливаем ягоды горячим медовым сиропом и оставляем для пропитки на сутки. Затем аккуратно прогреваем смесь до 80 градусов, не допуская кипения, и сразу разливаем по стерильным банкам. Закатываем крышками, укутываем до полного остывания. Хранить такое лакомство лучше в прохладном месте.

