06 октября 2025 в 09:32

Нежный и ароматный сладкий суп по-чешски на десерт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Возьмите горсть сушеного чернослива без косточек и залейте его литром воды. Доведите до кипения и варите на медленном огне, пока чернослив не станет совсем мягким. В небольшом количестве холодной воды разведите две столовые ложки картофельного крахмала, чтобы не было комочков. Медленной струйкой влейте этот раствор в кипящий суп, постоянно его помешивая. Суп мгновенно загустеет. Теперь добавьте по вкусу сахар, щепотку молотой корицы и небольшой кусочек сливочного масла для нежного, бархатистого вкуса. Дайте супу настояться под крышкой несколько минут. Подавайте его теплым, можно с ломтиком белого хлеба. Этот простой рецепт подарит вам ощущение домашнего тепла и уюта.

Ранее мы писали о том, как приготовить страчателлу: нежный итальянский сыр со сливочными нитями

рецепты
Чехия
быстрые рецепты
простые рецепты
Оксана Головина
О. Головина
