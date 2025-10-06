Нежный и ароматный сладкий суп по-чешски на десерт

Возьмите горсть сушеного чернослива без косточек и залейте его литром воды. Доведите до кипения и варите на медленном огне, пока чернослив не станет совсем мягким. В небольшом количестве холодной воды разведите две столовые ложки картофельного крахмала, чтобы не было комочков. Медленной струйкой влейте этот раствор в кипящий суп, постоянно его помешивая. Суп мгновенно загустеет. Теперь добавьте по вкусу сахар, щепотку молотой корицы и небольшой кусочек сливочного масла для нежного, бархатистого вкуса. Дайте супу настояться под крышкой несколько минут. Подавайте его теплым, можно с ломтиком белого хлеба. Этот простой рецепт подарит вам ощущение домашнего тепла и уюта.

Ранее мы писали о том, как приготовить страчателлу: нежный итальянский сыр со сливочными нитями