Готовлю начинку с капустой — пирожки получаются, как у бабушки

Эта начинка из капусты для пирожков — то самое блюдо, которое пахнет детством и теплом. Мягкая капуста, сладковатая морковь и золотистый лук создают идеальное сочетание вкусов. Для приготовления понадобится полкилограмма белокочанной капусты, одна крупная морковь, одна средняя луковица, две столовые ложки растительного масла, немного соли, щепотка сахара и черный перец по вкусу.

Лук мелко нарезают и обжаривают на разогретом масле до прозрачности. Добавляют натертую морковь и жарят еще пару минут. Затем кладут тонко нашинкованную капусту, немного соли, сахара и пару ложек воды. Тушат под крышкой 15–20 минут на слабом огне, периодически помешивая, пока капуста не станет мягкой и ароматной. В конце приправляют перцем и дают остыть.

Готовая начинка с капустой и морковью получается сочной, но не влажной — идеально держит форму внутри теста. Она подходит как для жареных, так и для печеных пирожков, пирогов и кулебяк. Сладковатая морковь делает вкус мягким, а лук добавляет ту самую домашнюю ноту, от которой сразу хочется поставить чайник.

Такой рецепт — классика, без которой невозможно представить настоящие домашние пирожки с капустой.

