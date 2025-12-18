Новый год-2026
18 декабря 2025 в 15:32

Нашумевший в Сети ретиноловый салат из моркови: едим и обогащаем организм витамином А

Готовим нашумевший в Сети ретиноловый салат из моркови — вкусный источник молодости для вашей кожи.

Польза салата в том, что морковь богата бета-каротином, который в организме преобразуется в витамин А (ретинол), жизненно важный для обновления клеток кожи, улучшения ее тонуса и защиты от преждевременного старения.

Вам понадобится: 2 крупные моркови, 1 свежий огурец, 2 зубчика чеснока, 2 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. соевого соуса, соль, черный перец. С помощью овощечистки нарежьте морковь и огурец длинными тонкими полосками-лентами. Чеснок пропустите через пресс. В отдельной пиале смешайте оливковое масло, соевый соус, чеснок, соль и перец. Заправьте овощи соусом и сразу подавайте.

Вкус салата — свежий, хрустящий, с приятной сладостью моркови, остротой чеснока и ноткой соевого соуса. Это идеальный перекус для красоты и здоровья. Едим и обогащаем организм витамином А.

Ранее стало известно, как приготовить салат с крабовыми палочками, который подходит для похудения: в этом рецепте ни капли майонеза.

Проверено редакцией
