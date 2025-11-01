Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Вы этого не ели: беляши на сковороде с сулугуни и мясом

Экспериментируем вместе с NEWS.ru! Уверяем, что эта выпечка вам точно понравится!

Тесто на беляши делаем из 250 мл кисломолочного продукта, 400 г пшеничной муки, одного куриного яйца, 30 мл растительного масла, 5 г соли, 5 г пищевой соды. Для начинки берем: 500 г мясного фарша, 150 г сыра сулугуни, 2 головки репчатого лука, пучок кинзы, 5 г приправы хмели-сунели, 50 г замороженного сливочного масла, соль, молотый перец.

Беляши на сковороде готовим так: заводим тесто, оставляем при комнатной температуре на 30 минут. Далее мясную основу соединяем с измельченным луком, рубленой зеленью и сухими специями. Непосредственно перед формовкой беляшей вводим тертый сыр и стружку замороженного масла.

Тесто делим на порционные кусочки по 80–100 г и формируем лепешки толщиной 5 мм. В центр каждой заготовки выкладываем 45–60 г начинки, защипываем и обжариваем беляши на сковороде до золотистого оттенка с двух сторон. Не жалейте масла!

Ранее NEWS.ru писал, как приготовить квашеную капусту с грушей.

