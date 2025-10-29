Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 17:32

Соседи услышат хруст: рецепт квашенной капусты в банке с грушей

Соседи услышат хруст: рецепт квашенной капусты в банке с грушей Соседи услышат хруст: рецепт квашенной капусты в банке с грушей Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Делаем самую необычную квашеную капусту в банке! NEWS.ru знает секретный ингредиент. Что понадобится: капуста — 2 кг, груши твердые — 1–2 шт., морковь крупная — 1 шт., соль крупная — 1 столовая ложка (без верха), сахар — 1 чайная ложка, семена укропа или тмин — по желанию.

Квашенная капуста с грушей готовится так: главный ингредиент тонко режем, очищенные от семян груши превращаем в тонкие дольки, а морковь крупно трем.

Капусту хорошо помните руками с солью и сахаром, пока не появится сок. Добавьте груши, морковную массу и специи, аккуратно перемешайте. Плотно утрамбуйте в банку или кастрюлю, поставьте сверху груз (например, банку с водой).

Оставьте смесь на кухне на 2–3 дня. Но не забываем о ней! Находите время, чтобы раз в день протыкать до дна ваше овощное угощение. Берите для этого деревянную палочку. Так нужно делать, чтобы выпускать газ. Когда перестанет пузыриться, уберите квашеную капусту в холодильник. Получается нежная хрустящая закуска с приятной сладинкой!

Ранее NEWS.ru писал, как сделать начинку для пирожков с яйцом.

