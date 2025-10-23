Начинка для пирожков с яйцом: семья в восторге, а значит, и я тоже

Готовим начинку для пирожков с яйцом. Что для этого понадобится: 6 вареных яиц, пучок зеленого лука (100 г), пучок укропа, 1–2 ст. л. сливочного масла, любимые приправы и незаменимые соль с перцем.

Отвариваем яйца вкрутую, мелко рубим, когда они станут холодными. Мелко режем зелень и смешиваем с яичной основой. Потом нужно добавить размягченное сливочное масло и специи. Для сытности можно добавить 1 стакан отварного риса. И все! Начинка для пирожков с яйцом готова! Упаковываем ее в пирожки, жарим и наслаждаемся! Приятного вам вечера и аппетита.

