«Хрустящее трио»: рецепт салата со свеклой, яблоком и сельдереем

Хотите похрустеть не суставами, а вкусно на кухне? Готовим салат со свеклой: корнеплод — 200 г, яблоки сорта «гренни смит» — 150 г, стебли сельдерея черешкового — 100 г, корешок моркови — 100 г, ядра грецких орехов — 50 г, йогурт натуральный без добавок — 125 г, сок лимона свежеотжатый — 10 мл, ваш любимый мед — 5 мл, соль.

Салат со свеклой готовим так: овощи превращаем в соломку, орешки слегка поджариваем на сковороде. Все ингредиенты соединяются и готовится заправка из йогурта, цитрусового сока и меда.

