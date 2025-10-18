С кленовым сиропом: запекаем свеклу в духовке — создаем сладкий вечер

NEWS.ru нашел идеальный способ, как запечь свеклу в духовке. Покупаем «подземных красавиц» — и вперед на кухню!

Неочищенную свеклу тщательно вымыть щеткой, обсушить, обильно смазать оливковым маслом. Посыпать крупной морской солью и плотно завернуть каждый плод в фольгу. Запекать свеклу в духовке нужно при 200°C 45–90 минут (в зависимости от размера). Потом ее нужно остудить в фольге 15 минут перед чисткой.

Как сделать свеклу в фольге еще вкуснее? Предлагаем сладкий вариант: кленовый сироп или мед + щепотка корицы.

Ранее NEWS.ru публиковал рецепт квашеной капусты с тыквой.