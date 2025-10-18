Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 07:04

С кленовым сиропом: запекаем свеклу в духовке — создаем сладкий вечер

С кленовым сиропом: запекаем свеклу в духовке — создаем сладкий вечер С кленовым сиропом: запекаем свеклу в духовке — создаем сладкий вечер Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

NEWS.ru нашел идеальный способ, как запечь свеклу в духовке. Покупаем «подземных красавиц» — и вперед на кухню!

Неочищенную свеклу тщательно вымыть щеткой, обсушить, обильно смазать оливковым маслом. Посыпать крупной морской солью и плотно завернуть каждый плод в фольгу. Запекать свеклу в духовке нужно при 200°C 45–90 минут (в зависимости от размера). Потом ее нужно остудить в фольге 15 минут перед чисткой.

Как сделать свеклу в фольге еще вкуснее? Предлагаем сладкий вариант: кленовый сироп или мед + щепотка корицы.

Ранее NEWS.ru публиковал рецепт квашеной капусты с тыквой.

Читайте также
Пряная свекла в духовке: добавляем копченую паприку и зиру
Семья и жизнь
Пряная свекла в духовке: добавляем копченую паприку и зиру
Юрист предостерегла офисных сотрудников от поцелуев на рабочем месте
Общество
Юрист предостерегла офисных сотрудников от поцелуев на рабочем месте
С мясом по-французски слишком много заморочек. Моя запеканка с фаршем и картошкой в разы проще и вкуснее
Общество
С мясом по-французски слишком много заморочек. Моя запеканка с фаршем и картошкой в разы проще и вкуснее
Мясо по-французски больше не делаю. Бросаю в сковороду грудку и картошку — выходит обалденная запеканка!
Общество
Мясо по-французски больше не делаю. Бросаю в сковороду грудку и картошку — выходит обалденная запеканка!
Пшенно-картофельные зразы с грибами! Золотистые кружочки с хрустящей корочкой — просто и вкусно
Общество
Пшенно-картофельные зразы с грибами! Золотистые кружочки с хрустящей корочкой — просто и вкусно
общество
рецепты
кулинария
свекла
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Роспатенте озвучили, зачем иностранные бренды регистрируют в РФ знаки
«Россия выйдет в мировые лидеры»: астролог о Ельцине, Украине и шарлатанах
Бригада дезертиров, «рыбалка» на дроны ВСУ: новости СВО к утру 18 октября
Квашеная капуста: топ-9 рецептов на зиму
«Мы вынуждены»: на Украине признались, что применяют ЗРК над городами
«Напряженная встреча»: в США раскрыли, как прошла беседа Трампа с Зеленским
На Украине «испарилось» почти полмиллиона единиц оружия с начала СВО
Высокопоставленные военные лишились своих мест в Китае
Подполковник раскрыл реакцию Зеленского на встречу Путина и Трампа
Силы ПВО отразили ночную атаку ВСУ на российские регионы
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 18 октября: инфографика
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 18 октября
Западные страны «жертвуют» Украине оружие времен Второй мировой войны
Вкуснейшая морковь по-корейски: остро, ароматно, просто и очень вкусно
«Сделает Россию сильнее»: Орбан об исходе конфликта на Украине
Командир «Ахмата» раскрыл, что каждый день происходит в Сумской области
«Нужно набраться терпения»: Овечкин забросил первую шайбу в сезоне НХЛ
С кленовым сиропом: запекаем свеклу в духовке — создаем сладкий вечер
Алгоритм получения пенсионных накоплений предложили упростить
Где мороз −26, а где тепло +18: прогноз погоды в РФ на неделю 20–26 октября
Дальше
Самое популярное
Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.