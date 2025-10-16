Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 15:06

С тыквой и имбирем: необычный рецепт квашеной капусты на зиму

С тыквой и имбирем: необычный рецепт квашеной капусты на зиму С тыквой и имбирем: необычный рецепт квашеной капусты на зиму Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вы будете радоваться зиме, потому что на столе будет это блюдо. Готовим необычную квашеную капусту с тыквой. Ингредиенты: 2 кг капусты белокочанной, 300 г мякоти тыквы, 1 корнеплод моркови, 20 г корня имбиря, 3 дольки чеснока, 40 г соли, 10 г сахара.

Квашеную капусту на зиму делаем так: шинкованную капусту мнем с солью и сахаром, чтобы появился сок. Смешиваем ее в контейнере вместе с вареной тыквой и морковкой. Добавляем имбирный корень и чесночные дольки.

Укладываем овощную смесь под гнет, периодически квашеную капусту на зиму нужно протыкать, а когда сок перестанет пениться и станет прозрачным, закрыть крышками и убрать в прохладное место. Держим так в течение 3–5 суток при комнатной температуре. И все!

До этого NEWS.ru писал о шведском рагу с мясом и картошкой.

Алина Ясинская
А. Ясинская
