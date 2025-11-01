Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 08:30

Беляши без мяса? Да! Сытная выпечка с грибами и луком — тает во рту

Беляши без мяса? Да! Сытная выпечка с грибами и луком — тает во рту Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Порадуйте себя выпечкой, которая с первого укуса переносит в уютную атмосферу домашней кухни. Эти беляши такие же сочные и сытные, как классические, но с потрясающим лесным акцентом.

Основа идеальных беляшей с грибами и луком — это простая и доступная начинка. Вам понадобятся: 500 г свежих шампиньонов (или любых лесных грибов), 2 крупные луковицы, растительное маслице для жарки, соль, молотый черный перчик и щепотка ароматных сушеных трав. Для опары можно взять классическое дрожжевое или слоеное бездрожжевое: 500 г муки, 250 мл кефира или воды, 1 ч. л. соли, 1 ст. л. сахара и 10 г сухих дрожжей, если выбрали дрожжевой вариант.

Секрет сочности — в правильном приготовлении начинки: грибы и лучок необходимо мелко нашинковать и хорошо обжарить до красивого румянца и полного испарения влаги. Затем эту ароматную массу плотно заворачивают в мягкое тестечко и обжаривают до румяной корочки.

Обязательно приготовьте такие невероятные беляши с грибами и луком. Хрустящие снаружи и сочные внутри, они докажут, что для великолепного вкуса не всегда нужно мясо.

Ранее мы делились с вами рецептом идеальных оладушек на кефире.

