Вегетарианские беляши с чечевицей: как приготовить постную начинку

Ищете сытную и ароматную закуску без мяса? Беляши с чечевицей — отличный выбор для вегетарианцев, постящихся или просто тех, кто хочет разнообразить меню. Хрустящая корочка, нежная начинка с луком-пореем — и мало кто сможет подумать, что внутри нет мяса.

В теплую воду (1 стакан) добавьте сахар-песок (1 ст. л.), дрожжи (сухие — 1 ч. л.) и оставьте на 10 минут до появления пены. Постепенно введите муку (пшеничная — 3 стакана), соль (1/3 ч. л.) и масло (растительное — 3 ст. л.), замесите нежную эластичную опару. Закройте полотенцем и поставьте в теплое местечко на полтора часа.

Чечевицу (зеленую или коричневую — 150 г) промойте, залейте водой и варите 25–35 минут до мягкости, но не разваривайте. Откиньте на дуршлаг.

Лук-репку (1 шт.) и лук-порей (1 стебель, белая часть) меленько накрошите, обжарьте на растительном масле до красивого румянца. Доложите в начинку измельченный чеснок (2 зубчика) и зиру (1/2 ч. л.), жарьте еще 1 минуту. Соедините чечевицу с луковой смесью, посолите, поперчите, слегка разомните вилкой для однородности.

Подошедшую опару разомните, поделите на 10–12 равных частей, сформируйте шарики. Раскатайте каждый до состояния лепешки толщиной до 7-8 мм. Выложите начинку в центр, защипните края, сформуйте круглые беляшики. Обжаривайте в разогретом масле на умеренном огне под крышкой по 4-5 минут с каждого бока до румяной корочки. Готовую выпечку выложите на бумажную салфетку, чтобы удалить излишки масла.

Беляши с чечевицей получаются сочнейшими и ароматными, а благодаря луку-порею — особенно нежными. Эти беляши с чечевицей отлично подходят как для семейного ужина, так и для праздничного стола. Попробуйте — и они станут вашим любимым постным блюдом.

