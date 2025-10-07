Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 14:54

Стало известно, кому опасно есть бобовые продукты

Диетолог Королева: людям с болезнями ЖКТ не рекомендуется есть бобовые продукты

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Людям с заболеваниями ЖКТ не рекомендуется есть бобовые продукты, заявила «Радио 1» диетолог Маргарита Королева. В противном случае после приема этой пищи они могут столкнуться с повышенным газообразованием и другими неприятными симптомами.

Бобовые продукты не всем подходят, особенно людям, которые имеют уже поломки по работе поджелудочной железы и кишечника. Это достаточно сложный продукт для восприятия с такими нюансами по здоровью, — предупредила Королева.

Она отметила, что при индивидуальной непереносимости употребление бобовых может обострить иммунные и дерматологические заболевания. Во избежание проблем врач призвала перед употреблением бобов, чечевицы и гороха пройти диагностику.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что майонез и кетчуп являются самыми вредными для фигуры и здоровья соусами. По ее словам, они приводят к ожирению и влияют на развитие онкологических заболеваний из-за содержания трансжиров.

продукты
рацион
диетологи
здоровье
