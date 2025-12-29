Похожи на мини-беляшики: сушки с фаршем в духовке — хит из 90-х: простая и сытная закуска

Эта закуска — настоящая находка, когда хочется чего-то домашнего, вкусного и без возни с тестом. По вкусу она напоминает мини-беляшики: мягкие, хорошо пропитанные сушки, сочный фарш с луком и аппетитная сырная корочка сверху. Готовится всё элементарно, а результат стабильно радует — такие «ушки» исчезают со стола первыми. Отличный вариант и для быстрого ужина, и для праздничной закуски.

Ингредиенты: сушки — 200 г, молоко — 200 мл, свиной фарш — 200 г, репчатый лук — 1 шт., сметана или майонез — 50 г, твёрдый сыр — 50 г, вода — 50–70 мл, соль и приправы — по вкусу.

Приготовление: сушки выложите в глубокую миску, залейте молоком и оставьте на 25–30 минут, периодически аккуратно перемешивая, чтобы они равномерно размягчились, но не расползлись. Лук мелко нарежьте, сыр натрите на мелкой тёрке. В фарш добавьте лук, соль, специи и воду, хорошо вымешайте — начинка должна получиться сочной. Размягчённые сушки выложите на противень с пергаментом или в смазанную форму, заполните каждую фаршем, сверху смажьте сметаной или майонезом и посыпьте тёртым сыром. Запекайте при 180 °C около 25–30 минут до румяной корочки.

