10 декабря 2025 в 10:48

Лавров поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курской области

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: kremlin.ru
Россия искренне благодарна Северной Корее за союзническую поддержку в ходе операций в Курской области, заявил на правительственном часе в Совфеде министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, Москва видит серьезный потенциал для расширения сотрудничества с Пхеньяном.

Искренне признательны корейским друзьям за союзническую помощь в освобождении Курской области от украинских боевиков. И в целом видим большие перспективы в развитии двусторонних отношений в самых различных областях, а также в совместных действиях в рамках Организации Объединенных Наций, — сказал министр.

Ранее глава Минприроды и сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между РФ и Северной Кореей Александр Козлов заявил, что русский язык станет обязательным предметом в школах КНДР. В рамках заседания комиссии он отметил, что дети будут изучать язык с четвертого класса. По словам министра, в 2026 году в КНДР могут открыть Центр открытого образования на русском языке. В настоящее время продолжается строительство этого учреждения.

КНДР
Россия
Сергей Лавров
МИД России
Курская область
