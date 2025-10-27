10 рецептов простых и вкусных пирогов к чаю для всей семьи

Впереди самая уютная половина осени и длинная зима — отличное время года, чтобы печь пироги, пить чай и собирать в доме всю семью. Чтобы вы каждый раз могли удивлять близких разными десертами, мы собрали для вас рецепты самых простых и вкусных пирогов к чаю.

Сегодня в меню:

Диетический яблочный пирог «Три стакана» без манки

Шарлотка по классическому рецепту с секретом

Ягодный пирог с орехами на основе шарлотки

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Пирог Анке — лимонный тарт по рецепту Софьи Толстой

«Ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше

Ленивый «Наполеон» — как полакомиться тортом и не стоять у плиты

Рецепт манника с маком

Манник с изюмом для большой семьи

Пироги с яблоками

Диетический пирог «Три стакана»

Для приготовления яблочного пирога на основе трех стаканов — муки, молока и овсяных хлопьев — нам также потребуется полстакана сахара, килограмм яблок, немного сливочного масла, корицы и лимонного сока. Хлопья перемалываем в кофемолке, смешиваем с сахаром и мукой и засыпаем в разъемную форму, застеленную бумагой для выпечки, треть смеси. Сверху укладываем слой тертых яблок, перемешанных с корицей и лимонным соком. Затем снова слой теста и слой яблок, пока все ингредиенты не закончатся. Верхний слой должен быть из теста. Затем подогреваем молоко со сливочным маслом и заливаем им все слои в форме. Делаем несколько проколов ножом, чтобы весь будущий бисквит пропитался, ставим в разогретую духовку и выпекаем около часа.

Классическая шарлотка с секретом

3 яйца взбиваем миксером до белой пены, затем тонкой струйкой всыпаем туда стакан сахара, не переставая мешать. Когда смесь станет устойчивой, добавляем 75 г растопленного сливочного масла, половину чайной ложки разрыхлителя для теста, немного корицы, включаем миксер и струйкой всыпаем стакан муки. Форму для запекания смазываем сливочным маслом, на дно высыпаем горсть панировочных сухарей, выкладываем произвольно нарезанные яблоки и заливаем тестом. Выпекаем в предварительно разогретой духовке около часа. Благодаря тому что мы сначала взбили яйца с сахаром, верх у такой шарлотки покрыт меренговой корочкой.

Классический рецепт шарлотки с секретом Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ягодный пирог на основе шарлотки

Тесто для этого пирога готовится точно так же, как для шарлотки. Вся разница — в начинке. На двойную порцию теста нам понадобится 2 яблока, 1 лимон, 2 горсти черной смородины, 2 горсти грецких орехов, горсть очищенных семечек подсолнуха. Противень смазываем маслом, засыпаем панировочными сухарями, выкладываем фрукты, ягоды и орехи. Лимон обязательно порежьте вместе с корочкой! Заливаем тестом и выпекаем. Пирог получается очень сочным, и есть его лучше ложкой.

Лимонные пироги

Простой рецепт лимонника

Для его приготовления необходимо смешать стакан сахара, полпачки растопленного сливочного масла, стакан муки, 3 яйца, ½ ч. л. соды. Затем натереть на терке цедру лимона, а сам лимон измельчить блендером. И цедру, и мякоть вмешать в тесто. Вылить в смазанную маслом форму для выпечки и готовить в духовке около 45 минут. Перед подачей посыпать сахарной пудрой.

Лимонник — сладкий необычный десерт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пирог Анке — лимонный тарт

Для теста смешиваем пачку охлажденного сливочного масла и 100 г сахара, затем добавляем желтки 3 яиц, после этого добавляем 50 г холодной воды и 400 г муки. Замешиваем тесто руками, затем оборачиваем в полиэтилен и убираем в холодильник.

Для начинки смешиваем полпачки сливочного масла и 2 яйца. Добавляем 200 г сахара, цедру пары лимонов и свежевыжатый сок 3 лимонов. Ставим смесь на огонь и увариваем до густоты меда. Тесто достаем, делим на две части и тонко раскатываем. Выкладываем одну из частей в разъемную форму для выпечки, сверху кладем пергамент и засыпаем сухой фасолью, так, чтобы тесто прогнулось и приняло форму. Выпекаем 25 минут при 200 градусах. Затем достаем из духовки, убираем фасоль и пергамент, выливаем половину начинки, закрываем второй половиной теста и на него выливаем остатки начинки. Запекаем еще полчаса, остужаем, вынимаем из формы и подаем к столу.

Ленивые пироги

«Ленивый штрудель» — русский рецепт немецкого лакомства

Классический яблочный штрудель из лаваша Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот вариант классического немецкого десерта готовится с тонким лавашом. Для начала следует нарезать 5 яблок тонкими пластинками и перемешать их с 3 ст. л. лимонного сока, чтобы не потемнели. 60 г грецких орехов измельчить ножом. На сковороде растопить 50 г сливочного масла, всыпать 6 ст. л. сахара и карамелизовать его до золотистого цвета. Затем добавить туда же яблоки, а когда они станут мягкими, посыпать 1 ч. л. молотой корицы. Куриное яйцо взбить до белой пены, намазать половиной его объема два листа лаваша с одной стороны, посыпать орехами и выложить начинку, оставив отступы сверху и снизу. Загнуть края с обеих сторон и свернуть рулеты. Выложить их в форму для запекания, застеленную пергаментом, смазать остатками яйца и запекать в разогретой духовке в течение четверти часа. При подаче на стол посыпать сахарной пудрой.

Ленивый «Наполеон» — больше крема, меньше теста

В духовке запечь до готовности в любом виде 600 г готового слоеного теста. Для крема смешать в миске 3 ст. л. муки, 1 стакан сахара и 2 куриных яйца. Добавляем 2 стакана молока, щепотку ванилина и увариваем на минимальном огне, пока масса не загустеет. В горячий крем кладем 82 г сливочного масла и перемешиваем до однородности. Печеное тесто крошим руками и выкладываем в форму, заливаем слоем крема, затем снова насыпаем слой теста и снова — крема, пока ингредиенты не закончатся. Посыпаем верх десерта шоколадной крошкой и убираем в холодильник на ночь.

Торт «Наполеон» в домашних условиях Фото: Shutterstock/FOTODOM

Один рецепт для трех разных манников

И еще один вкусный пирог к чаю — это манник. Предлагаем вам приготовить три его варианта по одному рецепту. Тесто заводится из 4 куриных яиц, 1 стакана сметаны, 1 стакана сахара, 1 стакана муки и ½ стакана манной крупы. В него добавляют щепотку ванилина, 1 ч. л. разрыхлителя и 20 г сливочного масла.

В это тесто можно добавить три варианта наполнителя:

1 стакан зерен мака, предварительно запаренных кипятком и откинутых на дуршлаг;

1 стакан изюма без косточек, предварительно залитого горячей водой, а затем обвалянного в муке;

1 стакан дробленых грецких орехов.

Наполнители добавляются в тесто в последнюю очередь. Затем сливочным маслом смазывают форму для выпечки, выливают тесто и ставят в разогретую духовку на 45–60 минут, в зависимости от особенностей вашей плиты. Горячий манник достают из формы, остужают и подают к столу, посыпав сахарной пудрой или украсив помадкой.

