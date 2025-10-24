Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 08:15

Волшебный десерт, который рекомендуют все врачи, — паста Амосова

Паста Амосова: простой рецепт Паста Амосова: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот десерт придумал известный академик Николай Амосов — кардиохирург, который доказал: здоровье можно поддерживать не только лекарствами, но и правильным питанием. Его паста — это натуральный витаминный комплекс, состоящий из сухофруктов, меда и орехов. Готовится она просто, а польза — огромная.

Возьмите по 300 граммов изюма, кураги и чернослива, добавьте 200 граммов грецких орехов, два лимона и 300 граммов меда.

Сухофрукты как следует промойте в теплой воде и обсушите. Лимоны нарежьте небольшими дольками, удалив косточки, чтобы не горчили. Мед пока отставьте. Все остальное закиньте в мясорубку или блендер, чтобы получилась густая масса. Добавьте в нее мед, все хорошенько размешайте. Лучше делать это деревянной ложкой.

Врачи рекомендуют съедать по 1–2 чайные ложки в день — утром натощак или с чаем. Такая паста укрепляет сосуды, повышает иммунитет, улучшает память и общее самочувствие.

  • Совет: если хотите сделать вкус еще насыщеннее, добавьте немного измельченной клюквы или щепотку корицы — получится еще ароматнее и полезнее.

  • Калорийность: около 290 ккал на 100 г.

  • Время приготовления: 20 минут.

Паста Амосова содержит витамины A, E, C, калий, магний и железо — природную поддержку для сердца и сосудов.

Хотите питаться правильно? Посмотрите 10 рецептов полезных завтраков у нас на сайте. Просто и вкусно.

здоровье
сердце
кардиологи
сухофрукты
рецепты
рецепт
кулинария
кухня
продукты
простые рецепты
быстрые рецепты
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Европейский премьер неожиданно призвал ЕС гарантировать России компенсацию
Мрачная обстановка на месте падения БПЛА в Красногорске попала на видео
Владельца клиники нашли мертвым в собственном офисе
Генерал раскрыл, кто и откуда мог запустить дрон по квартире в Подмосковье
Потолок обрушился в школе Забайкалья
ВСУ заминировали свой путь к отступлению из Красного Лимана
Орбан назвал переговоры Путина и Трампа неизбежными
Школьницу из Кирова наказали за видео с ликвидацией украинского БПЛА
В МВД предупредили о новом способе мошенничества
В Белом доме удивились скорости принятия одного решения Трампом
Украинские беспилотники попытались атаковать Москву
Раскрыт урон при падении обломков БПЛА на Кубани
В Подмосковье временно закрыли небо
Солист «Агаты Кристи» оценил вероятность воссоединения группы
США остановили переговоры с Канадой по пошлинам из-за рекламы
Вышедший из-под контроля польский дрон атаковал три объекта в Иновроцлаве
Трампу представили три варианта санкций против России
Российским операторам связи существенно расширят полномочия
25 дронов ВСУ пытались атаковать регионы России за час
Стало известно о смерти звезды КВН и «Самого лучшего фильма»
Дальше
Самое популярное
Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт
Семья и жизнь

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой
Общество

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.