Волшебный десерт, который рекомендуют все врачи, — паста Амосова

Этот десерт придумал известный академик Николай Амосов — кардиохирург, который доказал: здоровье можно поддерживать не только лекарствами, но и правильным питанием. Его паста — это натуральный витаминный комплекс, состоящий из сухофруктов, меда и орехов. Готовится она просто, а польза — огромная.

Возьмите по 300 граммов изюма, кураги и чернослива, добавьте 200 граммов грецких орехов, два лимона и 300 граммов меда.

Сухофрукты как следует промойте в теплой воде и обсушите. Лимоны нарежьте небольшими дольками, удалив косточки, чтобы не горчили. Мед пока отставьте. Все остальное закиньте в мясорубку или блендер, чтобы получилась густая масса. Добавьте в нее мед, все хорошенько размешайте. Лучше делать это деревянной ложкой.

Врачи рекомендуют съедать по 1–2 чайные ложки в день — утром натощак или с чаем. Такая паста укрепляет сосуды, повышает иммунитет, улучшает память и общее самочувствие.

Совет: если хотите сделать вкус еще насыщеннее, добавьте немного измельченной клюквы или щепотку корицы — получится еще ароматнее и полезнее.

Калорийность: около 290 ккал на 100 г.

Время приготовления: 20 минут.

Паста Амосова содержит витамины A, E, C, калий, магний и железо — природную поддержку для сердца и сосудов.

