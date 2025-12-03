Сладкий пирог с сухофруктами: готовим душевную выпечку для уютного чаепития

Этот пирог — воплощение домашнего уюта и тепла. Рассыпчатое песочное тесто в сочетании с тягучей сгущенкой, хрустящими орехами и сладкими сухофруктами создает идеальный баланс текстур и вкусов. Идеальный вариант для семейного чаепития, который наполнит дом ароматом детства.

Готовлю я так: 110 граммов размягченного сливочного масла растираю с 100 граммами сахара, добавляю одно яйцо. Просеиваю 240 граммов муки с 6 граммами разрыхлителя и замешиваю мягкое тесто. Форму смазываю маслом и распределяю 2/3 теста по дну и бортикам. Для начинки смешиваю две банки сгущенки с 150 граммами измельченных грецких орехов, 150 граммами изюма и 100 граммами нарезанной кураги. Выкладываю начинку на тесто, сверху украшаю оставшимся тестом, растертым в крошку. Выпекаю при 180°C 35–40 минут до золотистого цвета. Даю полностью остыть — так начинка лучше держит форму.

