03 декабря 2025 в 05:55

Сладкий пирог с сухофруктами: готовим душевную выпечку для уютного чаепития

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Этот пирог — воплощение домашнего уюта и тепла. Рассыпчатое песочное тесто в сочетании с тягучей сгущенкой, хрустящими орехами и сладкими сухофруктами создает идеальный баланс текстур и вкусов. Идеальный вариант для семейного чаепития, который наполнит дом ароматом детства.

Готовлю я так: 110 граммов размягченного сливочного масла растираю с 100 граммами сахара, добавляю одно яйцо. Просеиваю 240 граммов муки с 6 граммами разрыхлителя и замешиваю мягкое тесто. Форму смазываю маслом и распределяю 2/3 теста по дну и бортикам. Для начинки смешиваю две банки сгущенки с 150 граммами измельченных грецких орехов, 150 граммами изюма и 100 граммами нарезанной кураги. Выкладываю начинку на тесто, сверху украшаю оставшимся тестом, растертым в крошку. Выпекаю при 180°C 35–40 минут до золотистого цвета. Даю полностью остыть — так начинка лучше держит форму.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

