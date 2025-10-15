Диетолог опроверг миф о популярных продуктах для укрепления иммунитета

Польза цитрусовых и чеснока для иммунитета сильно преувеличена, заявил «Радио 1» диетолог Роман Пристанский. Врач подчеркнул, что для укрепления иммунной системы необходим комплексный подход.

Цитрусовые — это источник витамина С, но их польза сильно преувеличена. Потому что достоверного исследования нет. Чеснок не сильно повышает иммунитет. Чтобы справиться с бактериями в полости рта — да, но тогда его нужно прямо есть. На весь организм это никак не повлияет, — отметил Пристанский.

Он добавил, что поедание одного или двух разрекламированных продуктов не укрепит иммунитет. Для здоровья нужны качественное питание, правильный режим дня, соблюдение водного баланса.

Ранее диетолог Андрей Бобровский заявил, что людям с острыми заболеваниями ЖКТ, а также аллергикам не следует употреблять тыкву. В группу риска, по его словам, также входят пациенты с сахарным диабетом.