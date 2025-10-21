Врач раскрыла неприятную правду о чупа-чупсах Врач Попова: чупа-чупсы провоцируют у детей кариес, аллергию и диабет

Леденцы чупа-чупс могут стать причиной развития у детей кариеса, диабета и аллергических реакций, заявила NEWS.ru аллерголог-иммунолог Видновской больницы Минздрава Подмосковья Наталья Попова. По ее словам, популярное лакомство содержит в себе большое количество сахара и красителей.

Чупа-чупсы содержат много сахара и красителей. Сахар способствует разрушению зубов, вызывает кариес и повышает риск развития диабета. Красители могут вызывать у детей аллергические реакции и раздражительность. Регулярное употребление конфет также увеличивает вероятность возникновения проблем с весом. Полезной альтернативой могут стать фрукты или фруктовые палочки домашнего приготовления, а также натуральные фруктовые леденцы без добавления сахара и красителей, — пояснила Попова.

