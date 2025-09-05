Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 07:08

США впервые за 33 года купили у России яйца

США впервые с 1992 года закупили у России куриные яйца на $455 тысяч

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

США в июле 2025 года впервые в современной истории закупили у России яйца домашних кур, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы. По ее информации, американцы в начале года столкнулись со значительным ростом цен на яйца из-за эпидемии птичьего гриппа. В связи с этим Вашингтон решил расширить импорт, чтобы стабилизировать цены.

Так, в июле начался импорт из России. За этот месяц США ввезли свежих российских куриных яиц на $455 тыс. (36,9 млн рублей). По словам аналитиков, это первая такая поставка как минимум с 1992 года. Кроме того, Соединенные Штаты начали импорт яиц из Саудовской Аравии — на $518 тыс. (42,1 млн рублей). Всего за июль США ввезли куриных яиц на сумму $16,5 млн (1,3 млрд рублей). Крупнейшими поставщиками оказались Бразилия, Мексика и Индия.

Ранее сообщалось, что импорт бананов из Эквадора в Россию за первое полугодие 2025 года вырос на 25% в физическом выражении. Объемы поставок достигли 749,2 тыс. тонн. В денежном выражении экспорт вырос на 20% и составил $400 млн (около 32,4 млрд рублей).

США
яйца
импорт
Россия
