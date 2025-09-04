Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 09:38

Один товар из Эквадора снова штурмует российский рынок

Россия увеличила импорт бананов из Эквадора на 25%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Импорт бананов из Эквадора в Россию за первое полугодие 2025 года вырос на 25% в физическом выражении, пишет РИА Новости со ссылкой на ЦБ латиноамериканской страны. Объемы поставок достигли 749,2 тысячи тонн.

В денежном выражении экспорт вырос на 20% и составил $400 млн (около 32,4 млрд рублей). Тем самым Россия практически восстановила объемы закупок до средних значений 2020–2023 годов.

Рост поставок позволил РФ увеличить свою долю на рынке бананов этой страны с 19,1 до 21,6%. В первом полугодии 2024-го наблюдалось резкое падение закупок, теперь просадка полностью устранена.

Ранее стало известно, что Индия планирует увеличить закупки российской нефти в сентябре, несмотря на давление со стороны администрации США. По информации источников, нефтеперерабатывающие заводы нарастят импорт топлива из РФ на 10–20% по сравнению с августом, что составит дополнительно 150–300 тысяч баррелей в сутки.

Президент РФ Владимир Путин между тем сообщил, что товарооборот между Россией и Ираном увеличился на 11,4% за первые шесть месяцев 2025 года. Глава ближневосточной страны Масуд Пезешкиан, в свою очередь, заявил, что взял под личный контроль устранение всех барьеров и препятствий на пути расширения сотрудничества с Москвой.

бананы
фрукты
Эквадор
импорт
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зимой эта баночка всегда под рукой. Начинаю утро с витаминного заряда
«Один раз спасли»: необычный вопрос немца о Германии удивил Захарову
В Госдуме рассказали о мерах поддержки малого и среднего бизнеса
Россиянам рассказали, кому стоит отказаться от хрена
Путин первым посетил музей памяти легендарных морпехов во Владивостоке
Мэр Казани рассказал гимназистам, кто становится чиновниками
Захарова назвала главное препятствие на пути восстановления Украины
«Отписка»: Захарова раскритиковала ответ ООН по расследованию в Буче
Спецборт Путина доставил тяжело больного ребенка в Москву
В Лиссабоне выросло число пострадавших при сходе фуникулера с рельсов
Один товар из Эквадора снова штурмует российский рынок
«На плаху»: Сальдо раскрыл, на что пойдет Зеленский ради своей безопасности
Захарова озвучила неожиданный факт о роли США на Украине
В МИД России рассказали, чем чреваты для мира попытки сдержать РФ в Арктике
Появились кадры начала рабочей программы Путина во Владивостоке
Движение на КАД остановилось из-за аварии с фурами и легковушками
Стало известно о «кровавых» деньгах Киева для наемников
Россиянин придумал план, чтобы обманом присвоить себе почти 700 вагонов
Путин отправился в дальневосточный филиал центра «Россия» на «Урагане»
Раскрыта огромная сумма задолженности звездного экс-мужа Пелагеи
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.