Один товар из Эквадора снова штурмует российский рынок Россия увеличила импорт бананов из Эквадора на 25%

Импорт бананов из Эквадора в Россию за первое полугодие 2025 года вырос на 25% в физическом выражении, пишет РИА Новости со ссылкой на ЦБ латиноамериканской страны. Объемы поставок достигли 749,2 тысячи тонн.

В денежном выражении экспорт вырос на 20% и составил $400 млн (около 32,4 млрд рублей). Тем самым Россия практически восстановила объемы закупок до средних значений 2020–2023 годов.

Рост поставок позволил РФ увеличить свою долю на рынке бананов этой страны с 19,1 до 21,6%. В первом полугодии 2024-го наблюдалось резкое падение закупок, теперь просадка полностью устранена.

Ранее стало известно, что Индия планирует увеличить закупки российской нефти в сентябре, несмотря на давление со стороны администрации США. По информации источников, нефтеперерабатывающие заводы нарастят импорт топлива из РФ на 10–20% по сравнению с августом, что составит дополнительно 150–300 тысяч баррелей в сутки.

Президент РФ Владимир Путин между тем сообщил, что товарооборот между Россией и Ираном увеличился на 11,4% за первые шесть месяцев 2025 года. Глава ближневосточной страны Масуд Пезешкиан, в свою очередь, заявил, что взял под личный контроль устранение всех барьеров и препятствий на пути расширения сотрудничества с Москвой.