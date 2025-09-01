Путин сообщил о росте товарооборота с Ираном Путин: товарооборот между Россией и Ираном вырос на 11,4%

Товарооборот между Россией и Ираном увеличился на 11,4% за первые шесть месяцев 2025 года, сообщил президент России Владимир Путин во время переговоров с иранским коллегой Масуом Пезешкианом, передает ТАСС. Лидеры проводят двустороннюю встречу на полях саммита ШОС в китайском Тяньцзине.

Взаимный товарооборот уверенно растет. По итогам 2024 года он вырос на 13%, а в первом полугодии текущего года прибавил еще 11,4%, — отметил российский лидер.

Президент Ирана, в свою очередь, рассказал, что взял под личный контроль устранение всех барьеров и препятствий на пути расширения сотрудничества с Москвой. Он также подчеркнул, что проследит за реализацией достигнутых договоренностей.

До этого президент Турции Тайип Эрдоган по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным рассказал, что отношения между Анкарой и Москвой активно развиваются в ключевых сферах, включая торговлю, инвестиции, энергетику и туризм, заявил. Он также отметил, что стамбульские переговоры по Украине внесли вклад в мирное урегулирование кризиса.