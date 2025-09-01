День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 12:54

Эрдоган дал оценку отношениям с Москвой

Эрдоган: Турция и Россия успешно развивают туризм и торговлю

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин Фото: tccb.gov.tr

Отношения между Анкарой и Москвой активно развиваются в ключевых сферах, включая торговлю, инвестиции, энергетику и туризм, заявил президент Турции Тайип Эрдоган по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным, передает TRT Haber. Переговоры прошли на полях саммита ШОС в китайском Тяньцзине.

В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что отношения между Турцией и Россией продолжают развиваться на основе взаимного уважения и общих интересов и что дух сотрудничества, унаследованный из прошлого, сохраняется в таких областях, как торговля, туризм, инвестиции и энергетика, — говорится в заявлении.

Ранее Эрдоган заявил, что стамбульские переговоры по Украине внесли вклад в мирное урегулирование кризиса. По его словам, усилия Турции направлены на установление справедливого и прочного мира.

Президент Турции также сообщил Путину об успешном тестировании клирингового механизма для расчетов за газ и финансирования АЭС «Аккую». По его словам, стороны продолжают технические переговоры по вопросу разработок «альтернативных решений», которые не навредят интеграции финучреждений обеих стран с международными рынками.

Реджеп Эрдоган
Владимир Путин
политика
торговля
