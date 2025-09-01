День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 11:07

В Турции заявили о тестировании клирингового механизма для АЭС «Аккую»

Эрдоган: тестирование клирингового механизма для АЭС «Аккую» прошло успешно

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил российскому коллеге Владимиру Путину об успешном тестировании клирингового механизма для расчетов за газ и финансирования АЭС «Аккую», сообщает ТАСС. По его словам, стороны продолжают технические переговоры по вопросу разработок «альтернативных решений», которые не навредят интеграции финучреждений обеих стран с международными рынками.

Мы добились успешных результатов на этапе тестирования клирингового механизма, который удовлетворит потребности АЭС «Аккую» в финансировании за счет платежей компании Botaş за газ, — сказал Эрдоган.

Ранее стало известно, что Путин начал встречу с турецким лидером. Переговоры ведутся в рамках саммита ШОС. В российскую делегацию вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, заместитель главы администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, министр транспорта Андрей Никитин, министр энергетики Сергей Цивилев, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и глава Росатома Алексей Лихачев.

Реджеп Эрдоган
Владимир Путин
Турция
Россия
АЭС
