В Турции заявили о тестировании клирингового механизма для АЭС «Аккую»

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил российскому коллеге Владимиру Путину об успешном тестировании клирингового механизма для расчетов за газ и финансирования АЭС «Аккую», сообщает ТАСС. По его словам, стороны продолжают технические переговоры по вопросу разработок «альтернативных решений», которые не навредят интеграции финучреждений обеих стран с международными рынками.

Мы добились успешных результатов на этапе тестирования клирингового механизма, который удовлетворит потребности АЭС «Аккую» в финансировании за счет платежей компании Botaş за газ, — сказал Эрдоган.

Ранее стало известно, что Путин начал встречу с турецким лидером. Переговоры ведутся в рамках саммита ШОС. В российскую делегацию вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, заместитель главы администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, министр транспорта Андрей Никитин, министр энергетики Сергей Цивилев, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и глава Росатома Алексей Лихачев.