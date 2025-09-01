Путин начал встречу с Эрдоганом

Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган (слева) во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине

Президент Российской Федерации Владимир Путин начал встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает корреспондент ТАСС. Переговоры ведутся в рамках саммита ШОС.

В российскую делегацию вошли такие ключевые фигуры, как министр иностранных дел Сергей Лавров, заместитель главы администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, министр транспорта Андрей Никитин, министр энергетики Сергей Цивилев, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и глава Росатома Алексей Лихачев.

В турецкую делегацию вошли министры иностранных дел, энергетики, казначейства, обороны, промышленности и торговли, а также руководители Национальной разведывательной организации, Управления оборонной промышленности и Управления по коммуникациям, секретарь Эрдогана и его главный советник.

В 2025 году саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит в китайском городе Тяньцзинь. На этом мероприятии присутствуют главы государств — участников ШОС, включая Россию, Китай, Индию, страны Центральной Азии и Пакистан.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели личную беседу перед двусторонними переговорами. Их диалог состоялся в автомобиле российского президента Aurus.