01 сентября 2025 в 12:12

Эрдоган отметил роль Стамбула в урегулировании кризиса на Украине

Эрдоган назвал стамбульские переговоры по Украине вкладом в мирный процесс

Владимир Путин с Реджепом Тайипом Эрдоганом Владимир Путин с Реджепом Тайипом Эрдоганом Фото: kremlin.ru

Стамбульские переговоры по Украине внесли вклад в мирное урегулирование кризиса, заявил в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, усилия Турции направлены на установление справедливого и прочного мира, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии Эрдогана по итогам встречи двух лидеров.

По его мнению, переговоры в Стамбуле внесли вклад в мирный процесс, — говорится в заявлении.

Эрдоган отметил, что усилия Турции по прекращению украинского кризиса и установлению прочного мира продолжаются.

Ранее стало известно, что Путин начал встречу с турецким лидером. Переговоры ведутся в рамках саммита ШОС. В российскую делегацию вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, заместитель главы администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, министр транспорта Андрей Никитин, министр энергетики Сергей Цивилев, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и глава Росатома Алексей Лихачев.

