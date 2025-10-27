Тайный рецепт освежающего супа: почему в Турции его подают утром

Отправляясь на кухню, подготовьте один плотный пучок свежих виноградных листьев, примерно 50 граммов. Тщательно промойте их, удалите черешки и нашинкуйте тонкими полосками. В глубокой керамической кастрюле растопите одну столовую ложку сливочного масла и обжарьте один мелко нарезанный пучок зеленого лука вместе с половиной чайной ложки зерен кориандра. Добавьте нашинкованные листья и тушите до мягкости. Влейте один литр ледяного айрана и, помешивая, доведите до первых пузырьков. Сразу снимите с огня и заправьте суп одной столовой ложкой Наршараба. При подаче в каждую тарелку добавьте примерно одну чайную ложку кедровых орешков и 5–6 изюмин, вымоченных в воде.

Ранее мы писали о том, как замариновать капусту на зиму? Топ-10 лучших рецептов!