Как замариновать капусту на зиму? Топ-10 лучших рецептов!

Маринованная капуста — гастрономический мастхэв для всех, кто любит готовить. Она идеальна как самостоятельная закуска, отличный гарнир к мясу или картошечке, а также пикантный ингредиент для салатов и боулов. В отличие от длительного квашения, маринование — процесс быстрый и предсказуемый. Результат всегда стабилен: упругие, пропитанные ароматом специй листья, которые так и хочется попробовать. Мы отбросили лишнее и оставили только самую суть — проверенные, четкие и эффективные рецепты.

Маринованная капуста по-корейски на зиму

Маринованная капуста с яблоками и гвоздикой

Капуста со свеклой и чесноком

Маринованная капуста с яблоками

Маринуем капусту с виноградом и базиликом

Маринованная капуста без стерилизации

Маринованная капуста на зиму по рецепту «Пелюстка»

Маринованная капуста с пряностями и медом

Острая маринованная капуста на зиму

Необычный рецепт маринованной капусты с тмином

Приготовление начинается с измельчения свежего кочана капусты. К ней добавляется натертая морковь, создавая основу будущего салата. Для яркости вводятся тонко нарезанные дольки сочного перца. Овощную смесь необходимо плотно уложить в подготовленную тару.

Для заливки кладется соль, сахар, вливается ароматный яблочный уксус. Маринад обогащается давленым чесноком и острым перчиком для пикантности. После закипания этой заправки ею сразу же заливают овощи. Емкости следует хорошо утеплить — это позволит ароматам полноценно соединиться.

Маринованная капуста с яблоками и гвоздикой

Кулинарное преображение начинается с подготовки продуктов, которые следует тонко нашинковать. Затем возьмите несколько крупных фруктов, таких как яблоки сорта «гренни смит», и нарежьте их тонкими слайсами вместе с кожицей, чтобы сохранить насыщенный вкус. Корнеплод измельчите с помощью крупной терки. В глубокой посуде аккуратно соедините овощную и фруктовую нарезку, дополнив композицию ложкой свеженатертого имбиря, который придаст легкую пикантность.

Полученную смесь разложите по стерильным банкам, прослаивая ее ароматными бутонами гвоздики и звездочками бадьяна. Смешайте воду, соль, тростниковый сахар и натуральный яблочный уксус, доведите жидкость до кипения и сразу залейте банки с заготовкой. Плотно укупоренные емкости укутайте в плотное одеяло — это позволит им постепенно остыть и в полной мере насытиться пряным букетом специй.

Капуста со свеклой и чесноком

Квашеную капусту с насыщенным рубиновым оттенком готовят из крупно нарезанных квадратов белокочанной капусты, которые сразу помещают в просторную миску. К ним добавляют тонко нарезанную свеклу, отвечающую за яркий цвет, и ароматные зубчики чеснока.

Для маринада в жидкости растворяют сыпучие ингредиенты, вливают кислоту и кладут несколько шариков черного перца. Эту жидкость нагревают до кипения и сразу заливают ею подготовленные овощи, после чего емкость закрывают крышкой. Пробовать закуску можно уже спустя 24 часа, однако своего пика хруста и насыщенности она достигает примерно к третьему дню.

Капуста, маринованная с яблоками

Основой для заготовки служат сочные вилки белокочанной капусты, которые превращают в тонкую соломку. Чтобы она стала более податливой и пустила сок, ее бережно разминают руками со щепоткой соли. Для гармонии вкуса и цвета к капусте присоединяют яблоки, нарезанные изящными дольками, а также морковь, которая придает легкую сладость и солнечный оттенок.

Маринад создают на основе кипящей воды, куда добавляют кристаллы сахара, соль, несколько горошин душистого перца и ароматные лавровые листья. После того как рассол закипит, в него вливают столовый уксус, и этой горячей смесью сразу же заливают подготовленные овощи и фрукты. Капусту, плотно закрытую крышкой, оставляют в покое на кухне, чтобы за сутки она полноценно промариновалась и насытилась вкусом.

Маринуем капусту с виноградом и базиликом

Тонко нарезанную овощную массу соединяют с морковью, натертой на крупной терке, и слегка разминают до выделения жидкости. Полученную овощную массу начинают укладывать в банку, чередуя слои с виноградом со свежими листьями базилика. В маринад добавляют мед, соль и сахар, затем жидкость нагревают до кипения. Необходимо залить овощи горячим маринадом, после чего накрыть банку и оставить при комнатной температуре в месте, защищенном от света. Спустя некоторое время убирают в прохладу — будь то холодильник или погреб. Пробовать хрустящую закуску можно будет уже через несколько дней, а храниться такая витаминная закуска будет до весны.

Капуста без стерилизации

Нашинкуйте ингредиенты: капусту, морковь и болгарский перец. Они должны быть нарезаны достаточно тонко. После этого перемешайте их в просторной миске. Теперь займемся соусом. В кастрюле необходимо растворить соль и сахар в холодной жидкости. Доведите эту жидкость до кипения, затем снимите с огня и добавьте уксус и растительное масло.

Важно дать соусу остыть до теплого состояния, и только после этого его можно заливать в тару с уложенными овощами. Плотно закройте тару и оставьте остывать при комнатной температуре. Уже через несколько часов блюдо можно будет попробовать, однако свой настоящий вкус оно раскроет на следующий день.

Капуста маринованная по рецепту «Пелюстка»

За основу этого яркого маринада берутся нашинкованная тонкой соломкой капуста, а также крупно натертые свекла и морковь, которые и создают основу блюда. Овощную смесь следует заправить специями, дополнив аромат любимыми приправами — идеально подойдут молотый перец и лавровый лист. После чего необходимо залить все смесью столового уксуса с чистой жидкостью, после этого нужно тщательно все перемешать до однородности. Чтобы закуска полностью раскрыла свой вкус, ей нужно дать возможность промариноваться в комнатных условиях несколько дней, и лишь потом ее убирают на холод для дальнейшего хранения.

Маринованная капуста с пряностями и медом

Заготовка впрок хрустящей капусты с медово-хреновой ноткой начинается с приготовления ароматного рассола. В емкость следует засыпать специи, затем поставить емкость на огонь, чтобы кристаллы соли растворились. После этого вливается уксус, кастрюля убирается с плиты — маринаду нужно дать немного остыть. На следующем этапе в теплую основу добавляется мед, который необходимо тщательно перемешать до полного растворения.

Овощи подготавливаются отдельно: морковь и очищенный хрен натираются на крупной терке, а капуста тонко шинкуется. Все компоненты соединяются в просторной посуде и слегка приминаются руками для выделения сока. Овощную смесь заливают остывшим маринадом, плотно утрамбовывают, накрывают тарелкой и устанавливают под гнет. Для раскрытия вкуса заготовке требуется настояться в условиях комнатной температуры в течение суток.

Острая маринованная капуста на зиму

Основой для этого блюда послужит хрустящая белокочанная капуста, которую мы дополним сладковатой свеклой, придающей необычный цвет. Не обойдется и без ароматной головки чеснока, острого перца чили и свежего корня имбиря для пикантной нотки. Процесс начинается с подготовки овощей: капусту нарезаем крупными квадратами, а корнеплод — тонкими слайсами. Зубчики можно оставить целыми, а корень натереть. На дно стерилизованной емкости укладываются овощи слоями, создавая красивую композицию из овоща, корнеплода, зубчиков и колечек острого перца.

Теперь приготовим ароматный рассол. Для этого в жидкости растворяются подсластитель и поваренная соль, добавляются пряность и горошины перца. Смесь нужно прокипятить, после чего снять с огня и влить уксус. В емкость с овощами, которые уже были залиты кипятком, вливаем кипящий маринад, сразу же закатываем крышкой. Для создания эффекта пастеризации закатанные емкости переворачивают и укутывают в теплое одеяло до полного остывания.

Необычный рецепт маринованной капусты с тмином

Для приготовления пикантной закуски понадобятся капуста, сочная морковь, ароматный чеснок и душистый тмин. Маринад готовят из воды, сахара, соли, уксуса и растительного масла. Капусту, нарезанную соломкой, соединяют с натертой морковью и измельченным чесноком. Приправляют тмином, овощную смесь слегка разминают руками, чтобы она пустила сок. Затем белокочанную капусту утрамбовывают в простерилизованные емкости. Для маринада все ингредиенты, за исключением уксуса и масла, доводят до кипения. Сняв емкость с плиты, вливают уксус и масло, тщательно размешивая. Горячим маринадом заливают овощи, банки сразу же закатывают, укутывают до остывания, а открытую закуску держат в холодильнике.

