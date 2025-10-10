Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 11:00

Легкий способ замариновать капусту с пряностями и медом дома

Маринованная капуста с пряностями Маринованная капуста с пряностями Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для приготовления ароматной маринованной капусты на зиму с хреном и медом понадобятся следующие ингредиенты: 1 кг капусты, 160 г морковки, 70 г очищенного хрена, 45 г меда, 30 мл уксуса 9%, 20 г соли, 5 палочек гвоздики, по 5 горошин черного и душистого перца, 2 лаврушки и 500 мл питьевой воды.

Начинаем с маринада. В кастрюлю с водой всыпаем соль и специи с лаврушкой. Доводим до кипения, выдерживаем 30 секунд до полного растворения соли. Затем вливаем уксус и снимаем с огня, даем маринаду немного остыть.

В теплый маринад вводим мед и тщательно размешиваем, пока он целиком не растворится.

Морковку чистим и крупно натираем. Кочан тонко шинкуем, после чего перекладываем в просторную миску.

Хрен крупно натираем, потом вмешиваем вместе с морковью к капусте. Немного приминаем заготовку руками, чтобы она пустила сок.

Заливаем подготовленную массу маринадом, после чего плотным слоем утрамбовываем ее. Накрываем тарелкой и устанавливаем гнет — можно взять тяжелую банку с водой. Оставляем заготовку на 24 часа при комнатной температуре для настаивания.

Спустя сутки маринованная капуста на зиму готова к употреблению — она приобретает насыщенный вкус и пикантный аромат. Храните ее в прохладном месте, чтобы сохранить свежесть и полезные свойства.

Ранее мы поделились рецептом капустной солянки с мясом.

Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
