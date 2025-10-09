Секреты квашеной капусты без соли: натуральный вкус за пару дней

Квашеная капуста без соли — отличный вариант для тех, кто следит за здоровьем и хочет насладиться натуральным вкусом полезных овощей. В данном рецепте мы не используем соль, но получаем хрустящую и ароматную капусту благодаря правильной технике ферментации.

Для квашеной капусты без соли понадобятся простые ингредиенты: капуста белокочанная — 1 кг, морковка– 1 шт., сахар — 1 ч. л., хрен свежий — 10 г, вода — 200 мл (кипяченая, охлажденная).

Нарубите овощи тонкой соломкой, добавьте измельченный хрен и сахар. Хорошо помните массу, чтобы появился сок. Плотно утрамбуйте в банке, прижмите гнетом и залейте охлажденной питьевой водой так, чтобы капуста была полностью покрыта жидкостью. Держите емкость при комнатной температуре 4–5 дней, периодически проверяйте. После ферментации уберите капусту в холод для хранения.

Так вы получите полезную хрустящую капусту без соли, которая сохранит все витамины и порадует вкусом в любое время года. Попробуйте этот натуральный рецепт и почувствуйте разницу!

