Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 11:45

Секреты квашеной капусты без соли: натуральный вкус за пару дней

Квашеная капуста без соли Квашеная капуста без соли Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Квашеная капуста без соли — отличный вариант для тех, кто следит за здоровьем и хочет насладиться натуральным вкусом полезных овощей. В данном рецепте мы не используем соль, но получаем хрустящую и ароматную капусту благодаря правильной технике ферментации.

Для квашеной капусты без соли понадобятся простые ингредиенты: капуста белокочанная — 1 кг, морковка– 1 шт., сахар — 1 ч. л., хрен свежий — 10 г, вода — 200 мл (кипяченая, охлажденная).

Нарубите овощи тонкой соломкой, добавьте измельченный хрен и сахар. Хорошо помните массу, чтобы появился сок. Плотно утрамбуйте в банке, прижмите гнетом и залейте охлажденной питьевой водой так, чтобы капуста была полностью покрыта жидкостью. Держите емкость при комнатной температуре 4–5 дней, периодически проверяйте. После ферментации уберите капусту в холод для хранения.

Так вы получите полезную хрустящую капусту без соли, которая сохранит все витамины и порадует вкусом в любое время года. Попробуйте этот натуральный рецепт и почувствуйте разницу!

Ранее мы поделились традиционным рецептом голубцов.

Читайте также
Квашеная капуста с луком: простой рецепт вкусного и полезного блюда
Семья и жизнь
Квашеная капуста с луком: простой рецепт вкусного и полезного блюда
Суши-торт «Филадельфия»: оригинальный способ подать любимые роллы
Семья и жизнь
Суши-торт «Филадельфия»: оригинальный способ подать любимые роллы
Жареный рис с капустой в соевом соусе: вкусное блюдо из простых продуктов
Общество
Жареный рис с капустой в соевом соусе: вкусное блюдо из простых продуктов
Перловка не виновата, что она не вкусная! Ее просто неправильно варили — готовим с курицей в томате
Общество
Перловка не виновата, что она не вкусная! Ее просто неправильно варили — готовим с курицей в томате
ПП-котлеты с начинкой: всего 120 ккал и можно замораживать впрок
Общество
ПП-котлеты с начинкой: всего 120 ккал и можно замораживать впрок
квашеная капуста
рецепты
капуста
овощи
правильное питание
похудение
домашние заготовки
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Секретная фишка хозяйки: добавь яблоко в капусту — и вкус заиграет по-новому
Женщина проработала в детсаде 11 лет и была уволена после жалобы мигрантки
Путин обсудил с Рахмоном чувствительные темы с глазу на глаз
Объекты логистики ВСУ попали под удар российских войск
«Лазейка перекрыта»: новый закон положит конец рекламе онлайн-казино
Пушков объяснил отличия в отношении Запада и РФ к итогам Нюрнберга
«Куда вы идете?»: политолог о возможных ударах НАТО по российским самолетам
В секторе Газа наступил режим прекращения огня
Покинувшая Россию Шмыкова лишилась бизнеса в России
Стримерша транслировала свои роды за донаты на Twich
Страна Восточной Европы не выступила против запрета на поставки СПГ из РФ
«Амбассадор» кокошников в ГД оценила идею ввести аксессуар в школьную форму
Роспотребнадзор предупредил об опасной инфекции в Волгоградской области
Начальника полиции в российском городе отстранили после задержания зама
Путин раскрыл число живущих в России граждан Таджикистана
Раскрыты подробности массового отравления школьников в поезде
Путин: военная база России в Таджикистане имеет решающее значение
Пригожин ответил, как поддерживает себя в хорошей форме
Арестант из российского СИЗО неожиданно умер в психиатрической больнице
ХК «Авангард» подписал оправданного по делу об изнасиловании Маклауда
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Вкуснейший узбекский суп мастава. Этот супчик хоть каждый день подавай — сытный и ароматный
Общество

Вкуснейший узбекский суп мастава. Этот супчик хоть каждый день подавай — сытный и ароматный

Налет на Москву, БПЛА размером с «жигули», HIMARS: ВСУ атакуют РФ 7 октября
Россия

Налет на Москву, БПЛА размером с «жигули», HIMARS: ВСУ атакуют РФ 7 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.