09 октября 2025 в 13:39

Хрустящая маринованная капуста по-корейски на зиму

Хрустящая маринованная капуста по-корейски на зиму Хрустящая маринованная капуста по-корейски на зиму Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для приготовления потребуется нашинковать 2 кг белокочанной капусты. Одну морковь натрите на терке и смешайте с капустой. Положите два порезанных тонкими дольками перца для цвета. Овощи плотно утрамбуйте. Далее сделайте маринад: добавьте в воду 50 г соли, 150 сахара, влейте 200 мл яблочного уксуса, а также добавьте 3 зубчика чеснока и стручок острого перца. Доведите маринад до кипения и сразу влейте его. Укутайте емкости, которые вы использовали для хранения, и дождитесь их остывания.

Ранее мы рассказывали о том, как приготовить яблочную поленицу: уютную классику польской кухни.

Три картошки и горстка муки! Вкуснейшие кныши с картофелем и укропом — с ума сойти как вкусно и просто!
Три картошки и горстка муки! Вкуснейшие кныши с картофелем и укропом — с ума сойти как вкусно и просто!
Суши-торт «Филадельфия»: оригинальный способ подать любимые роллы
Суши-торт «Филадельфия»: оригинальный способ подать любимые роллы
Секреты квашеной капусты без соли: натуральный вкус за пару дней
Секреты квашеной капусты без соли: натуральный вкус за пару дней
Квашеная капуста с луком: простой рецепт вкусного и полезного блюда
Квашеная капуста с луком: простой рецепт вкусного и полезного блюда
Секретная фишка хозяйки: добавь яблоко в капусту — и вкус заиграет по-новому
Секретная фишка хозяйки: добавь яблоко в капусту — и вкус заиграет по-новому
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Налет на Москву, БПЛА размером с «жигули», HIMARS: ВСУ атакуют РФ 7 октября
Россия

Налет на Москву, БПЛА размером с «жигули», HIMARS: ВСУ атакуют РФ 7 октября

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин
Общество

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин

