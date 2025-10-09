Хрустящая маринованная капуста по-корейски на зиму

Для приготовления потребуется нашинковать 2 кг белокочанной капусты. Одну морковь натрите на терке и смешайте с капустой. Положите два порезанных тонкими дольками перца для цвета. Овощи плотно утрамбуйте. Далее сделайте маринад: добавьте в воду 50 г соли, 150 сахара, влейте 200 мл яблочного уксуса, а также добавьте 3 зубчика чеснока и стручок острого перца. Доведите маринад до кипения и сразу влейте его. Укутайте емкости, которые вы использовали для хранения, и дождитесь их остывания.

