04 октября 2025 в 12:33

Яблочная поленица: уютная классика польской кухни

Для начала приготовьте простое песочное тесто. Смешайте 250 г муки с небольшим количеством соли и 100 граммами замороженного масла, натертого на крупной терке. Разотрите руками в крошку, затем добавьте 3 ложки сахарного песка, 1 яйцо и 200 мл сметаны для нежности. Из получившейся массы скатайте шар, заверните его в пищевую пленку и уберите в холодильник на полчаса.

Пока тесто отдыхает, займитесь начинкой. Очистите 4-5 крупных кисло-сладких яблок и нарежьте их тонкими дольками. Сбрызните лимонным соком и посыпьте столовой ложкой сахара с щепоткой корицы. Прямоугольный пласт охлажденного теста раскатайте и переложите на противень, застеленный бумагой для выпечки. Равномерно распределите яблочные дольки, слегка накладывая их друг на друга. Отправьте пирог в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 40 минут, пока края не подрумянятся, а яблоки не станут мягкими. Подавайте поленицу теплой, посыпав сахарной пудрой.

Ранее мы писали о том, как приготовить запеченную тыкву с яблочно-грибной начинкой

