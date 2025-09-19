Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 15:42

Осенний ритм: запеченная тыква с яблочно-грибной начинкой

Осенний ритм: запеченная тыква с яблочно-грибной начинкой Осенний ритм: запеченная тыква с яблочно-грибной начинкой Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сентябрь дарит нам тыкву, яблоки, сливы и лесные грибы — идеальную основу для вкусного и полезного блюда. Возьмите небольшую тыкву, аккуратно срежьте верхушку и удалите семена. Духовку разогрейте до 180 градусов. На сковороде обжарьте нарезанные грибы (лисички или подберезовики) с мелким луком-шалот. Добавьте нарезанное кубиками кисло-сладкое яблоко и половинку сливы без косточки, тушите пять минут. Влейте столовую ложку сливок, добавьте щепотку тимьяна и мускатного ореха по вкусу. Начинкой заполните тыкву, закройте срезанной крышечкой и запекайте около часа до мягкости. Подавайте, посыпав кедровыми орешками.

Ранее мы писали о благоприятных днях для засолки капусты в сентябре 2025 года

Читайте также
Как сохранить картошку до весны без потерь: проверенные приемы хранения урожая в погребе и подвале
Общество
Как сохранить картошку до весны без потерь: проверенные приемы хранения урожая в погребе и подвале
Диетические зразы «Птичье молоко»: куриное филе с начинкой из цукини
Семья и жизнь
Диетические зразы «Птичье молоко»: куриное филе с начинкой из цукини
Россиянин рассказал, как вырастил тыкву-монстра весом 969 кг
Общество
Россиянин рассказал, как вырастил тыкву-монстра весом 969 кг
Этот яблочный пирог можно даже на ночь! Пачка творога, пару яблок и 20 минут
Общество
Этот яблочный пирог можно даже на ночь! Пачка творога, пару яблок и 20 минут
Вкуснее шарлоток и пирогов! Нежнейшие тыквенные мадленки — покоряют с первого раза
Общество
Вкуснее шарлоток и пирогов! Нежнейшие тыквенные мадленки — покоряют с первого раза
осень
рецепты
овощи
похудение
тыква
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ресторан в центре Москвы оказался во власти дебошира
МИД России разочарован решением ООН по Газе
Глушко рассказал о главной ошибке сына, женившегося на экс-танцовщице
Россия выступила за снятие санкций СБ ООН с одной страны
«Надо развеивать заблуждения»: губернатор Филимонов высказался о мигрантах
Путин рассказал о росте производства российского вооружения в десятки раз
Пугачева, Чубайс, Макаревич: кто из врагов СВО продолжает зарабатывать в РФ
Путин высказался об окончании СВО
Путин объяснил, понадобится ли России современное вооружение после СВО
Украина показала 12-метровый подводный дрон-камикадзе «Толока»
Назван новый владелец Telegram-канала Baza
Ликвидация одной российской «Герани» обошлась ВСУ в 100 тыс. долларов
Экс-депутат назвал главную опасность для Зеленского на Украине
«До последней капли крови»: в ГД предложили Алехину способ искупить вину
«Отвлекающий маневр»: экономист объяснил слухи о повышении НДС
Губернатор Филимонов объяснил отмену запрета мигрантам работать на стройках
Найдены древнейшие «копченые» мумии
Раскрыта правда об избиениях людей на «рабовладельческой ферме»
В Польше раскрыли, какую операцию планируют румынские военные
Полиция провела обыски у крупнейшего производителя алкоголя
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.