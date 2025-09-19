Осенний ритм: запеченная тыква с яблочно-грибной начинкой

Сентябрь дарит нам тыкву, яблоки, сливы и лесные грибы — идеальную основу для вкусного и полезного блюда. Возьмите небольшую тыкву, аккуратно срежьте верхушку и удалите семена. Духовку разогрейте до 180 градусов. На сковороде обжарьте нарезанные грибы (лисички или подберезовики) с мелким луком-шалот. Добавьте нарезанное кубиками кисло-сладкое яблоко и половинку сливы без косточки, тушите пять минут. Влейте столовую ложку сливок, добавьте щепотку тимьяна и мускатного ореха по вкусу. Начинкой заполните тыкву, закройте срезанной крышечкой и запекайте около часа до мягкости. Подавайте, посыпав кедровыми орешками.

