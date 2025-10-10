Острая маринованная капуста на зиму: пикантный рецепт — удивятся все

Готовим маринованную капусту на зиму вместе с NEWS.ru! Ингредиенты для заготовки: капуста белокочанная — 2 кг, свекла — 1 шт. среднего размера, чеснок — 1 головка, корень имбиря — 3–4 см, перец чили — 0,5–1 стручок. Для маринада: вода — 1,5 л, сахар — 150 г, соль — 2 ст. л., уксус 9% — 150 мл, лаврушка — 2–3 шт., перец горошком — 5–7 шт.

Маринованная капуста на зиму с колечками перца чили готовится так: режем ее крупными квадратами, очищенную свеклу превращаем в тоненькие пластины, зубчики чеснока оставляем такими, какие они есть. Имбирь трем на терке. В чистой банке выкладываем овощные слои: сначала капуста, потом свекла, чеснок, имбирь, перец чили.

Смешиваем ингредиенты для маринада, доводим до кипения в кастрюле. Выключаем и вливаем уксус. Заливаем все горячим маринадом, закатываем крышкой. Переворачиваем банки, заворачиваем их в одеяло.

Маринованная капуста на зиму готова!