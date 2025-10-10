Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 17:04

Острая маринованная капуста на зиму: пикантный рецепт — удивятся все

Острая маринованная капуста на зиму: пикантный рецепт — удивятся все Острая маринованная капуста на зиму: пикантный рецепт — удивятся все Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим маринованную капусту на зиму вместе с NEWS.ru! Ингредиенты для заготовки: капуста белокочанная — 2 кг, свекла — 1 шт. среднего размера, чеснок — 1 головка, корень имбиря — 3–4 см, перец чили — 0,5–1 стручок. Для маринада: вода — 1,5 л, сахар — 150 г, соль — 2 ст. л., уксус 9% — 150 мл, лаврушка — 2–3 шт., перец горошком — 5–7 шт.

Маринованная капуста на зиму с колечками перца чили готовится так: режем ее крупными квадратами, очищенную свеклу превращаем в тоненькие пластины, зубчики чеснока оставляем такими, какие они есть. Имбирь трем на терке. В чистой банке выкладываем овощные слои: сначала капуста, потом свекла, чеснок, имбирь, перец чили.

Смешиваем ингредиенты для маринада, доводим до кипения в кастрюле. Выключаем и вливаем уксус. Заливаем все горячим маринадом, закатываем крышкой. Переворачиваем банки, заворачиваем их в одеяло.

Маринованная капуста на зиму готова! Ранее NEWS.ru писал, как готовить соус ткемали.

Читайте также
«Пятёрочка» лидирует в рейтинге сетевых магазинов россиян
Общество
«Пятёрочка» лидирует в рейтинге сетевых магазинов россиян
Зоозащитник раскритиковал идею ограничить число животных в квартире
Общество
Зоозащитник раскритиковал идею ограничить число животных в квартире
Жареный лагман по-узбекски с дымком! Не суп — вкусно, просто и необычно
Общество
Жареный лагман по-узбекски с дымком! Не суп — вкусно, просто и необычно
Если лень печь шарлотку. Творожно-яблочное суфле — просто, вкусно и необычно
Общество
Если лень печь шарлотку. Творожно-яблочное суфле — просто, вкусно и необычно
Три картофелины и горстка муки. Обалденные картофельные пончики! Макаю в сметану или сырный соус — вкуснота
Общество
Три картофелины и горстка муки. Обалденные картофельные пончики! Макаю в сметану или сырный соус — вкуснота
общество
кулинария
рецепты
капуста
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ценник российского футболиста из ПСЖ упал на €2 млн
Первый канал представит премьеру нового сезона вечернего шоу «Эксклюзив»
Признают погибшими? Что нового известно о пропаже семьи Усольцевых в тайге
«Испытываю неприязнь»: доктор Мясников назвал самый ненавистный диагноз
Развод с Джиганом, измены, четверо детей и коза: как живет Оксана Самойлова
На Кубани обрушилась стена интерната
В Госдуме объяснили, почему Трамп не получил Нобелевскую премию мира
Собянин раскрыл, когда на месте монорельса в Москве появится новый парк
Россиянка задушила пожилую мать в ее доме
«Не до такой степени»: Збруев впервые вышел на связь после госпитализации
«Зима будет долгой, блэкаут будет»: украинцам пообещали непростые времена
Звезда «Счастливого человека» скончалась в возрасте 79 лет
Стало известно, стоит ли ждать от США поставок мощного оружия Украине
Путин объяснил, почему отметил день рождения в кругу военных
«Это только начало»: киевским депутатам пообещали проблемы хуже блэкаута
Умер легендарный солист рок-группы Moody Blues
Никас Сафронов опроверг слухи о болезни
Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке
Военный эксперт оценил последствия блэкаута на Украине для ВС России
Жители одного из московских домов пожаловались на нашествие крыс и комаров
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.