Сногсшибательный рецепт: соус ткемали по грузинской технологии

Как приготовить идеальный соус ткемали? Все подробности ищите на NEWS.ru! Ингредиенты: сливы сорта «ткемали» — 1 кг (допускается замена алычой), чеснок — 5-6 зубков (30 г), перец стручковый острый — 1-2 шт. (10 г), кинза свежая — 30 г, укроп — 15 г, мята — 5 г, семена кориандра молотые — 5 г, соль — 10–15 г, вода — 150 мл.

Сливы без косточек варим 17 минут и пропускаем через сито, чтобы убрать кожицу. В блендере измельчите чеснок, зелень, перец и специи с добавлением 200 г сливовой основы.

Для соуса ткемали соедините сливовое пюре с пряной массой. Кипятите 5 минут при постоянном помешивании. Расфасуйте массу по стерилизованным баночкам, укупорьте. Остужайте перевернутые банки под термопокрывалом 24 часа.

До этого NEWS.ru писал, в чем польза свеклы.