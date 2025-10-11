Вкус, который удивит: маринуем капусту с виноградом и базиликом

Маринованная капуста на зиму с виноградом и базиликом — это не просто закрутка, а настоящая гастрономическая находка, сочетающая сладость спелого винограда и свежий, чуть сладковатый аромат базилика. Капуста приобретает насыщенный вкус с кисло-сладкой нотой и изысканным ароматом.

Капусту (2 кг) тонко нашинкуйте, морковь (200 г) натрите на крупной терке, смешайте и слегка помните руками. В банку укладывайте капустную смесь, переслаивая виноградом (500 г) и листочками базилика (50 г). В кастрюле доведите до кипения воду (1 л) с медом (1 ст. л.), солью (1 ст. л.) и сахаром (2 ст. л.). Горячим рассолом залейте содержимое банки, накройте крышкой и оставьте в темном месте на 24 часа. После остывания уберите в холодильник или погреб — капуста будет готова через 3–5 дней и отлично сохранится до весны.

Такая маринованная капуста на зиму станет идеальной закуской к мясу или гарниром к картофелю. Аромат базилика и нотки винограда оживят даже самый привычный ужин.

Ранее мы делились с вами рецептом пышных оладушек с яблоками.