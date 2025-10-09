Пикантная маринованная капуста с яблоками и гвоздикой

Для приготовления нашинкуйте два овоща плотной структуры. Возьмите три крупных фрукта, например сорта «гренни смит», и нарежьте их слайсами, не снимая кожуры для яркого вкуса. Одну часть корнеплода измельчите на крупной терке. В глубокой миске осторожно смешайте овощи и фрукты, добавив столовую ложку свеженатертого имбиря для пикантной теплоты. Распределите смесь по чистым банкам, перекладывая слои пятью бутонами гвоздики и двумя звездочками бадьяна. Маринад приготовьте из одного литра воды, двух ложек соли, 150 граммов тростникового сахара и 200 миллилитров натурального яблочного уксуса. Доведите до кипения, залейте и сразу закрутите. Укутанные в одеяло банки должны медленно остыть, чтобы специи полностью отдали свой аромат.

