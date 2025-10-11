Теплый салат из печеной тыквы с грибами и грушей

Начните с подготовки тыквы: очистите ее от кожуры и нарежьте кубиками среднего размера. Тыква должна быть нарезана на кусочки, размер которых не превышает 3 см. Выложите тыкву на противень, сбрызните небольшим количеством подсолнечного масла и посыпьте молотым кориандром для согревающей нотки. Запекайте до готовности. Пока тыква запекается, нарежьте пластинами 300 г свежих шампиньонов и обжарьте их на хорошо разогретой сковороде до золотистого цвета. К готовым грибам добавьте горсть руколы и нарезанную тонкими дольками грушу. Аккуратно смешайте все ингредиенты в большой миске с остывшей тыквой. В завершение заправьте салат смесью оливкового масла и лимонного сока, которая подчеркнет вкус каждого компонента.

