11 октября 2025 в 11:38

Теплый салат из печеной тыквы с грибами и грушей

Теплый салат из печеной тыквы с грибами и грушей Теплый салат из печеной тыквы с грибами и грушей Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Начните с подготовки тыквы: очистите ее от кожуры и нарежьте кубиками среднего размера. Тыква должна быть нарезана на кусочки, размер которых не превышает 3 см. Выложите тыкву на противень, сбрызните небольшим количеством подсолнечного масла и посыпьте молотым кориандром для согревающей нотки. Запекайте до готовности. Пока тыква запекается, нарежьте пластинами 300 г свежих шампиньонов и обжарьте их на хорошо разогретой сковороде до золотистого цвета. К готовым грибам добавьте горсть руколы и нарезанную тонкими дольками грушу. Аккуратно смешайте все ингредиенты в большой миске с остывшей тыквой. В завершение заправьте салат смесью оливкового масла и лимонного сока, которая подчеркнет вкус каждого компонента.

Ранее мы рассказывали о том, сколько калорий в одном яблоке: раскладываем по полочкам

Оксана Головина
О. Головина
