05 октября 2025 в 14:20

Сколько калорий в одном яблоке: раскладываем по полочкам

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Яблоко — символ здоровья и один из самых популярных фруктов в мире. Когда речь заходит о диете или здоровом питании, одним из первых возникает вопрос о его калорийности. Ответ не так прост, ведь точная цифра зависит от нескольких ключевых факторов: сорта, размера и даже цвета фрукта. Средний показатель калорийности яблок составляет около 52 ккал на 100 граммов. Однако это лишь ориентир. Небольшое яблоко весом 100–150 граммов потянет на 50–80 ккал. Крупный плод, достигающий 200–250 граммов, может содержать уже 100–130 ккал. Сладкие красные сорта, такие как «фуджи» или «гала», обычно более калорийны из-за высокого содержания природных сахаров. Зеленые яблоки, например «Гренни Смит», часто менее сладкие и содержат около 47–48 ккал на 100 г, что делает их фаворитом у худеющих.

Не только калории: что еще скрывает яблоко

Говоря о питательной ценности, нельзя ограничиваться лишь подсчетом калорий. Главное богатство яблока — это пищевые волокна, в частности пектин. Один средний фрукт обеспечивает около 15–20% суточной нормы клетчатки, которая улучшает пищеварение и дарит длительное чувство сытости. Яблоки являются источником витамина С, калия и антиоксидантов. При этом они имеют низкий гликемический индекс, что означает медленное высвобождение энергии без резких скачков сахара в крови.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Яблоко в диетологии: друг или враг?

Благодаря оптимальному соотношению низкой калорийности, высокого содержания клетчатки и воды яблоко является идеальным перекусом для тех, кто следит за весом. Оно помогает утолить голод и тягу к сладкому без ущерба для фигуры. Старайтесь употреблять яблоки в свежем виде и с кожурой, так как именно в ней сосредоточена большая часть витаминов и клетчатки.

Калорийность одного яблока варьируется в среднем от 50 до 130 килокалорий, что зависит в первую очередь от его размера и сорта. Однако настоящая ценность этого фрукта заключается не в скромной энергетической ценности, а в богатом составе пищевых волокон, витаминов и антиоксидантов. Регулярное употребление яблок способствует здоровому пищеварению, контролю веса и общему оздоровлению организма, делая их незаменимым элементом сбалансированного рациона.

